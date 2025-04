Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: c’è Nicola Bartolini

La quarta tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica andrà in scena a Osijek (Croazia) dal 10 al 13 aprile. L’Italia sarà presente con quattro azzurri in questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi, selezionati dal DT Giuseppe Cocciaro dopo le prove di Cottbus, Baku e Antalya.

Yumin Abbadini e Lorenzo Minh Casali gareggeranno nuovamente in campo internazionale dopo la DTB Pokal disputata lo scorso weekend a Stoccarda, grande attesa per il debutto stagionale di Nicola Bartolini fuori dai confini nazionale, esordio per il giovane promettente Gabriele Targhetta. Ad accompagnare gli azzurri saranno Gianmatteo Centazzo e Alberto Busnari.

Il programma è il tradizionale degli eventi di Coppa del Mondo: giovedì e venerdì spazio alle qualificazioni, sabato e domenica andranno in scena le finali riservate agli otto migliori atleti. Il massimo circuito proseguirà poi a Doha (Qatar) e a Il Cairo (Egitto) nella seconda metà del mese di aprile.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA A OSIJEK

Yumin Abbadini

Lorenzo Minh Casali

Nicola Bartolini

Gabriele Targhetta