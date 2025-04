Ginnastica artistica: Bartolini, Abbadini, Casali e Targhetta fuori dalle prime finali in Coppa del Mondo

Alla Gradski Vrt Arena di Osijek (Croazia) va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, a cui partecipano quattro italiani: Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali e Gabriele Targhetta. Gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi alle finali nei primi tre attrezzi su cui si è gareggiato: corpo libero, cavallo con maniglie e anelli.

Il giovane Gabriele Targhetta ha esordito al cavallo, ma una sbavatura gli ha fatto saltare l’uscita di valore F e si è così fermato in undicesima posizione con il punteggio di 13.866, mentre Yumin Abbadini è stato valutato in 13.600. Il migliore è stato il kazako Nariman Kurbanov (14.566), a precedere il cinese Gao Tianlong (14.533) e l’armeno Mamikon Khachatryan (14.466). Serviva il 14.000 del croato Marko Samolec per accedere all’atto conclusivo riservato ai migliori otto del turno preliminare.

Al corpo libero, invece, va annotato il ritorno in gara di Nicola Bartolini, che ha concluso in undicesima piazza con il punteggio di 13.166, davanti a Lorenzo Minh Casali (13.000). Per guadagnarsi il diritto di tornare in pedana nella giornata di sabato occorreva fare meglio del 13.433 ottenuto dal padrone di casa Aurel Benovic, mentre l’israeliano Artem Dolgopyat ha dominato (14.466) precedendo il kazako Milad Karimi (13.866) e lo statunitense Iwai Junnosuke (13.766).

Agli anelli il migliore è stato il turco Adem Asil (14.400), appena davanti al greco Eleftherios Petrounias (14.366) e all’armeno Artur Avetysian (14.333). Gli azzurri non sono saliti al castello. Non ci sono italiane in gara sul fronte femminile, poiché impegnate al Trofeo di Jesolo. Al volteggio si è distinta la cinese Yu Linmin (14.016), mentre alle parallele asimmetriche la migliore è stata la statunitense Jayla Hang (13.766).