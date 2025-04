Ginnastica artistica, tre nuovi elementi nel Codice dei Punteggi: due G di lusso alle parallele

Tre nuovi elementi sono entrati nel Codice dei Punteggi, la guida che governa la ginnastica artistica. Il Comitato Tecnico ha infatti dato il benestare per l’inserimento di tre evoluzioni qualche settimana dopo la loro perfetta esecuzione andata in scena ad Antalya (Turchia) in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo. Curiosamente si tratta di elementi eseguiti sempre alle parallele asimmetriche, due sono di difficoltà G (su una scala che va dalla più semplice A alla più complessa J) con un valore annesso di 0.7 punti e l’altra è stata codificata in D (0.4).

La giapponese Mana Okamura ha confezionato una nuova uscita, variante di quella che contribuì a regalare due titoli iridati alla cinese Fan Yilin qualche anno fa (difficoltà D). La cinese Zhang Yihan ha presentato una variante del classico Tkatchev (G), mentre la sua connazionale Fanyuwei Yang ha proposto un’evoluzione dello Jaeger valutata con una solida G.

Ricordiamo che tutti questi elementi sono entrati nel Codice dei Punteggi con i nomi di chi li ha eseguiti per la prima volta, prassi che si riserva da sempre a chi presenta novità in un evento internazionale di primaria importanza. Alle porte ci aspetta un intenso weekend di ginnastica artistica con la Coppa del Mondo a Osijek e il Trofeo di Jesolo.

NUOVI ELEMENTI CODICE DEI PUNTEGGI GINNASTICA ARTISTICA

OKAMURA

YANG