Giro d’Italia femminile 2026: sarà spettacolo con Demi Vollering favorita. Longo Borghini ci prova

Neanche il tempo di terminare l’edizione maschile che in contemporanea partirà il Giro d’Italia al femminile. 37ma volta per la Corsa Rosa delle donne, appuntamento da sabato con il via da Cesenatico, nove le tappe in totale.

Un percorso davvero ben variegato: si partirà con un paio di frazioni dedicate alle velociste per poi spostarsi verso le montagne con la cronoscalata a Nevegal e soprattutto la tappa regina, quella con arrivo a Sestriere e passaggio sul Colle delle Finestre. Tante tante salite e spettacolo che sicuramente non mancherà.

L’atleta più attesa è Demi Vollering: primavera da protagonista per la ciclista della FDJ United – SUEZ che ha vinto Fiandre, Freccia Vallone e Liegi e vuole prendersi per la prima volta il titolo al Giro. Parlando di Paesi Bassi chi la Corsa Rosa l’ha già vinta ben quattro volte è la veterana Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) che a 36 anni punta ancora in alto. L’Italia si affida ovviamente ad Elisa Longo Borghini: primavera da dimenticare per l’azzurra della UAE Team ADQ che vuole tornare al top e prendersi il suo terzo Giro, lei che è la detentrice del titolo da due anni. Occhio anche a Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) che si gioca qualcosa d’importante.

Non mancano le protagoniste anche in chiave volate, con Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) che sicuramente sarà il faro e le azzurre Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) ed Elisa Balsamo (Lidl – Trek) a sfidarla.