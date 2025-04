A che ora la finale di Cobolli a Bucarest: programma, avversario, tv, streaming

Flavio Cobolli ha travolto Damir Dzumhur con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-0 e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Bucarest. Il tennista italiano ha giganteggiato sulla terra rossa della capitale rumena, imponendosi di forza contro l’insidioso bosniaco e meritandosi così il diritto di fronteggiare l’argentino Sebastian Baez nell’atto conclusivo. L’appuntamento è per domenica 6 aprile (ore 13.00), il nostro portacolori sarà atteso da un incrocio particolarmente impegnativo contro un avversario in ottima forma e capace di rifilare un doppio 6-2 all’ungherese Marton Fucsovics.

Flavio Cobolli ha rialzato la testa dopo aver faticato nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, rendendosi protagonista di un buon cammino durante il quale ha regolato il francese Richard Gasquet e l’austriaco Filip Misolic prima dell’affermazione odierna. Sebastian Baez aveva invece avuto la meglio sul canadese Gabriel Diallo e sul connazionale Francisco Comesana prima della stoccata odierna. Si fronteggeranno la testa di serie numero 1 e numero 3 del tabellone in un confronto che si preannuncia particolarmente intenso e appassionante.

Il 22enne romano, numero 45 del mondo, se la dovrà vedere con il 24enne sudamericano, numero 36 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra questi due giocatori, che non si sono mai affrontati sul circuito maggiore e nemmeno nei Challenger. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Baez, finale del torneo ATP 250 di Bucarest. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Romania sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO COBOLLI-BAEZ, FINALE ATP BUCAREST

Domenica 6 aprile

Ore 13.00 Finale ATP 250 Bucarest: Flavio Cobolli vs Sebastian Baez – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA COBOLLI-BAEZ, FINALE ATP BUCAREST: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.