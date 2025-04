ATP Montecarlo 2025: il tabellone di Arnaldi, Sonego e Cobolli

Il sorteggio del tabellone del torneo ATP di Montecarlo, terzo Master 1000 stagionale e primo sulla terra battuta, non ha certamente sorriso ai portacolori italiani riservando loro incroci decisamente complicati. Chi vorrà fare strada dovrà farlo superando avversari, almeno sulla carta, molto forti e sperare in qualche buco di tabellone in cui provare ad infilarsi. Nella pattuglia italiano tenteranno di ritagliarsi un ruolo significativo Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

L’urna ha collocato Matteo Arnaldi nell’ultimo ottavo di tabellone. Il tennista ligure debutta contro la wild card Richard Gasquet, fuoriclasse francese che disputa gli ultimi match prima dell’imminente ritiro, e, in caso di successo, incrocerebbe al secondo turno Felix Auger-Alliassime, testa di serie numero 16. Il sogno per il nativo di Sanremo potrebbe essere quello dell’approdo agli ottavi di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero due.

Lorenzo Sonego, reduce dalla sconfitta subita nel secondo turno del torneo di Marrakech contro il ceco Vit Kopriva, si trova nella parte alta di tabellone, nell’ottavo presidiato da Holger Rune e Stefanos Tsitsipas. Il giocatore piemontese debutta contro l’ostico spagnolo Pedro Martinez per poi, eventualmente, sfidare il vincente del confronto tra il danese e il portoghese Nuno Borges. L’approdo agli ottavi potrebbe poi regalare l’incrocio con il campione greco, atteso al secondo turno dal vincitore del duello Giovanni Mpetshi-Perricard–Jordan Thompson. L’ipotetico approdo ai quarti potrebbe riservare l’incrocio con il numero uno del tabellone Alexander Zverev o in alternativa la sfida con uno tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini se i due azzurri dovessero avanzare fino a quel punto della competizione.

Parte bassa del tabellone per Flavio Cobolli. Il tennista romeno, atteso dalla complicata sfida per il titolo di Bucarest con l’argentino Sebastian Baez, si trova nell’ottavo di finale presidiato da Andrey Rublev, testa di serie numero 7, e dal francese Arthur Fills. Il debutto contro un giocatore qualificato potrebbe indurre a pensare ad un primo match agevole, non è mai facile però affrontare un giocatore che ha già nelle gambe due partite ufficiali. La prima prova del nove è quella del secondo turno contro il numero tredici del tabellone, autore fin qui di un inizio stagione senza grandi squilli, o contro quel Tallon Griekspoor che in Marocco ha raggiunto la finale. Il possibile ottavo contro uno tra Gael Monfils ed il giocatore russo sembra essere l’obiettivo più alto a cui Cobolli possa aspirare.