Flavio Cobolli: “Sono tornato al mio livello, ho avuto un momento di cattiva forma”

Flavio Cobolli ha dominato il primo set contro il danese Holger Rune (6-2) e poi ha beneficiato del ritiro dell’avversario, che ha accusato un problema fisico a metà della frazione (chiamando un medical time-out) e ha poi deciso di alzare bandiera bianca. Il laziale può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola e ora se la dovrà vedere con lo statunitense Brandon Nakashima per meritarsi l’approdo agli ottavi di finale.

Il tennista italiano ha così prevalso contro il numero 9 del mondo, riuscendo a battere per la prima volta un top-10 del ranking ATP anche se in maniera diversa da qualche auspicata. Il successo odierno gli ha permesso di pareggiare la cambiale in scadenza e potrebbe scalare il ranking ATP se dovesse riuscire a proseguire la propria avventura in terra iberica, dove si è presentato da numero 36 della graduatoria internazionale.

Flavio Cobolli ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo al termine dell’incontro: “Non è mai facile quando sai che il tuo avversario ha un qualche infortunio. Nei primi game è stato duro, ero pronto a correre anche diverse ore e ad essere propositivo in campo. Gli auguro di recuperare per Roma e il Roland Garros. La scorsa settimana ha battuto Alcaraz, è stata una delle partite migliori che abbia visto sulla terra. Sono felice di essere qui, vediamo cosa succederà domenica (si riferisce alla sfida con Nakashima, n.d.r.)“.

L’azzurro ha poi proseguito, facendo una valutazione sulla propria condizione fisica dopo due settimane complicate in seguito al suo trionfo nel torneo ATP 250 di Bucarest: “Ho iniziato di nuovo a giocare al mio livello. Ora sto bene, ho avuto un periodo di cattiva forma dopo due infortuni in pre-season e in Australia. È difficile giocare con qualcosa che non puoi controllare. Sono felice di essere però al meglio sulla terra battuta. Quando sto così bene penso di poter mettere in difficoltà anche del livello di Rune“.