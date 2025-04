Come cambia il ranking di Flavio Cobolli a Madrid? Il guadagno dopo Rune e le proiezioni turno per turno

Flavio Cobolli ha dominato il primo set contro il danese Holger Rune e poi ha beneficiato del ritiro del numero 9 del mondo per proseguire la propria avventura al Masters 1000 di Madrid. Si tratta del primo successo in carriera per il laziale contro un top-10 e ora avrà la possibilità di affrontare lo statunitense Brandon Nakashima sulla terra rossa della capitale spagnola, mettendo nel mirino un possibile approdo agli ottavi di finale.

Il risultato odierno ha permesso al nostro portacolori di raccogliere 50 punti e onorando così la cambiale di dodici mesi. Da inizio settimana ha virtualmente guadagnato tre posizioni nel ranking ATP: al momento occupa il 33mo posto virtuale con 1.520 punti all’attivo, con la concreta possibilità di scalare la classifica internazionale se dovesse riuscire a farsi ulteriormente largo sul mattone tritato iberico.

Un approdo agli ottavi lo spedirebbe a 1.570 punti per la 32ma piazza virtuale, mentre con i quarti volerebbe a quota 1.670 per un’ipotetica 29ma posizione. La vera differenza si farebbe con la semifinale: 1.870 punti e potenziale 24mo posto. Raggiungendo l’atto conclusivo si isserebbe a quota 2.120 per un virtuale 21mo posto, mentre vincendo il torneo schizzerebbe a 2.470 punti per una potenziale 18ma posizione. Flavio Cobolli è davvero molto vicino alla possibilità di essere testa di serie agli Internazionali d’Italia.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 21 aprile: 36mo posto con 1.520 punti.

Ranking ATP virtuale con il terzo turno a Madrid: 33mo posto con 1.520 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi a Madrid: 32mo posto con 1.570 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Madrid: 29mo posto con 1.670 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Madrid: 24mo posto con 1.870 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Madrid: 21mo posto con 2.120 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Madrid: 18mo posto con 2.470 punti.