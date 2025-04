F1, George Russell: “Gara difficile. McLaren? Non abbiamo ancora visto il meglio”

Un weekend tutt’altro che semplice per George Russell. Dopo la quinta piazza nelle qualifiche il pilota della Mercedes si è dovuto accontentare della medesima posizione anche nella gara del GP del Giappone, terzo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Suzuka.

Il britannico nello specifico ha dovuto cedere il passo alla Ferrari di Charles Leclerc, a sua volta piazzatosi ai piedi di un podio composto dal fenomeno Max Verstappen e dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. A fine prova, una volta giunto al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato la sua performance, “tirando le orecchie” anche alla Pirelli.

“Gara davvero difficile – ha detto Russell – . Le ultime due sono state con una sola sosta e penso che la Pirelli debba portare gomme più morbide sui circuiti che sono stati riasfaltati, perché puoi spingere a tutto gas con le gomme dure“.

Russell ha infine chiosato: “Non credo che abbiamo ancora visto il meglio della McLaren. Sono state gare fredde. In Bahrein con 35° C, ed in Arabia Saudita con 37° C, dovremmo vederli eccellere. Di solito siamo bravi in ​​condizioni fredde“.