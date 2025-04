F1, Lewis Hamilton: “Ho provato a invertire la strategia ma la macchina non ha risposto”

Lewis Hamilton ha provato ad inventarsi qualcosa, ma non è andato oltre un misero settimo posto al termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka il pilota 7 volte iridato ha provato a far saltare il banco con la strategia, optando per hard-medie e non medie-hard come tutti gli altri big. Il responso della pista, tuttavia, non è andato nella sua direzione.

Max Verstappen infatti ha trionfato precedendo Lando Norris per 1.4 secondi, quindi terza posizione per Oscar Piastri a 2.1. Quarta posizione per Charles Leclerc a 16.0, quinta per George Russell a 17.3, mentre è giunto sesto un solidissimo Andrea Kimi Antonelli a 18.6, quindi solamente settimo Lewis Hamilton a 29.1.

Al termine della gara nipponica il “Re Nero” ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport UK: “Non la gara che sognavamo. Dal mio punto di vista avevo cercato una strategia opposta rispetto a tutti gli altri, confidando di poter spingere al massimo nella seconda parte della corsa, sfruttando le gomme più prestazionali ed un minor carico di benzina. Purtroppo non è andata proprio così”.

Il pilota nativo di Stevenage ha proseguito nel suo racconto: “Il primo stint di gara, come sapevamo, era tutto in difesa. Alla partenza non ho perso posizioni e ho poi passato Hadjar mettendo in mostra anche un buon ritmo. Dopodiché, però, quando ho montato le medie, la macchina non ha risposto. Le prestazioni non sono più arrivate e, invece che attaccare chi mi precedeva, ho perso decimi su decimi. Ora andiamo in Bahrein e speriamo di svoltare. Abbiamo raccolto tanti dati e c’è tantissimo da lavorare”.