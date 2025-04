F1, Charles Leclerc: “Il feeling è migliorato, in Bahrain speriamo di essere più veloci”

Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha fatto il massimo a Suzuka in base al risultato delle qualifiche, restando abbastanza lontano dai primi tre e riuscendo a difendersi per tutta la gara dal forcing delle Mercedes.

“Sono contento perché il feeling è stato migliore. Ho le idee ben chiare su quello che voglio fare per le prossime gare, per sentirmi a mio agio e avere risultati migliori. Ma questo non mi fa sorridere, perché quando facciamo tutto perfetto come oggi fa male vedere che finiamo quarti e con un passo da cui non c’è di più da estrarre. Quello fa male, perché ce la metti tutta e sai che come squadra non potevi fare meglio, poi vedi che ci mancano 2-3 decimi rispetto alla McLaren e alla Red Bull, gli stessi di ieri in qualifica“, dichiara il nativo del Principato.

“Come ho detto sempre, qualsiasi sia il punto di partenza di quest’anno, dobbiamo sempre guardare avanti e provare a fare piccoli step nella giusta direzione. Diciamo che il punto di partenza non è stato un granché dopo le due prime gare, però questo è quello che possiamo fare per adesso. Dobbiamo essere contenti da un lato di aver fatto una buona performance per massimizzare il potenziale della macchina, però non dobbiamo essere contenti che quello ci porta a chiudere quarti“, aggiunge Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Sull’importanza degli sviluppi che porterà la Ferrari a Sakhir per il prossimo GP: “Dobbiamo spingere al massimo, ma so che la squadra a Maranello lo sta facendo e sì, a partire dal Bahrain spero che avremo un po’ più di performance. Vado in Bahrain con una visione molto diversa dai test e, come dicevo, con una direzione molto chiara che voglio prendere per il mio stile di guida. Spero che pagherà“.