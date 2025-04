F1, George Russell: “Non la gara che sognavo, nella seconda parte ho corso in difesa”

George Russell chiude al quinto posto il Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, dando la sensazione che la Mercedes abbia vissuto una delle gare meno brillanti di questo suo avvio di stagione. Una domenica che prometteva bene per il team di Brackley ma che si è rivelata più complicata del previsto.

La gara ha visto il successo di Oscar Piastri con 2.8 su Max Verstappen, mentre è terzo Charles Leclerc a 8.1. Quarta posizione per Lando Norris a 9.1 quinta per George Russell a 27.2, sesta per Andrea Kimi Antonelli a 34.6, quindi è settimo Lewis Hamilton a 39.0.

Al termine della gara odierna il pilota del team di Brackley ha raccontato le sue sensazioni: “Sinceramente non la gara che mi aspettavo. Nella prima parte le cose non sono andate male ma, dopo il cambio gomme, ho perso parecchia prestazione. Le gomme hard non mi hanno dato confidenza e ho lottato in difesa più che in attacco. Anche nei confronti diretti non ho potuto molto”.

Il pilota inglese prosegue nel suo racconto: “La vettura ha dato segnali positivi solo a sprazzi, a quanto ho visto anche con Andrea Kimi Antonelli. Peccato. Anche se la domenica di Jeddah non si chiude come avremmo voluto, portiamo a casa diversi punti. Ora testa verso Miami, una pista che potrebbe vederci più a nostro agio”.