F1, Frederic Vasseur: “Il passo gara è buono, il nostro problema sono le qualifiche”

La Ferrari può festeggiare il suo primo podio nelle gare domenicali di questo Mondiale 2025 di F1. È stato il monegasco Charles Leclerc a centrare questo obiettivo a Jeddah (Arabia Saudita), mettendo in mostra una seconda parte di gara pregevole, che gli ha permesso di concludere in top-3, preceduto dalla McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen.

Bravissimo Charles a contenere il ritorno furioso di Lando Norris, che con l’altra vettura di Woking ha chiuso con grande spinta, dopo essere partito dalla decima piazzola per un errore importante nelle qualifiche. Ad analizzare questo risultato e anche il settimo posto dell’altra Rossa di Lewis Hamilton è stato il Team Principal, Frederic Vasseur.

“Il nostro problema sono le qualifiche. Il passo gara si è dimostrato buono. Leclerc nei primi 10/15 giri ha avuto un approccio conservativo sulle gomme, sapendo che poi avremmo avuto un primo stint lungo. Da questo punto di vista, è stato bravissimo, visto che poi il suo ritmo è stato anche migliore di chi l’ha preceduto“, ha analizzato l’ingegnere francese.

“Dobbiamo continuare a lavorare per essere sempre sul pezzo in ogni sessione del week end. In particolare, dobbiamo preparare meglio il time-attack perché è quello che sta venendo meno. Il sabato è troppo importante e soprattutto nella terza sessione di libere è necessario fare uno step in termini di squadra. Ieri nelle qualifiche abbiamo faticato molto nel primo settore, specie curva 1 e 2, mentre oggi Leclerc era molto veloce. Questa cosa dipende anche dalla preparazione delle gomme“, ha dichiarato Vasseur.

Il Team Principal della Ferrari ha anche aggiunto: “Chiaramente, la nostra macchina ha dei punti deboli perché ci troviamo indietro tre decimi di prestazione pura. Dobbiamo continuare a spingere con lo stesso spirito avuto nel corso della seconda parte del campionato 2024. Ci ritroveremo a Miami tra due settimane ed essendoci la Sprint non penso che porteremo del nuovo materiale. Credo che gli aggiornamenti ci saranno a Imola“.

Per quanto concerne, in conclusione, i problemi di Hamilton: “Ci sono troppi alti e bassi nelle sue prestazioni e dobbiamo lavorare tutti insieme come squadra per migliorare anche da questo punto di vista“.