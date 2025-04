F1, George Russell: “McLaren avanti, sarà lotta con la Ferrari e Verstappen”

Si chiude in modo positivo il venerdì della Mercedes e di George Russell. Il britannico si è infatti accomodato al terzo posto in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Bahrain, appuntamento numero quattro del Mondiale 2025 di Formula 1.

Nello specifico il nativo di King’s Lynn ha raccolto un gap di +0.527 sulla McLaren guidata da Oscar Piastri, il quale ha segnato l’impressionante tempo di 1:30.505, dimostrando grande competitività insieme a Lando Norris, non a caso secondo a soli +0.154. Una volta presentatosi davanti ai media, il pilota ha analizzato la sua giornata.

“Ci aspettavamo che la McLaren fosse un passo avanti qui e lo abbiamo visto oggi – ha detto Russell ai microfoni ufficiali della F1 – Abbiamo un bel vantaggio nel settore centrale, dove le gomme si surriscaldano, quindi sappiamo di avere un po’ di lavoro da fare, ma penso che saremo in grado di lottare per le posizioni migliori”.

Russell ha poi parlato della scuderia di Maranello: “Penso che le Ferrari fossero sulla buona strada per fare un buon giro, penso che abbiano avuto un ultimo settore un po’ negativo, ma penso che sarà una lotta serrata tra noi, la Ferrari e Max Verstappen, anche se onestamente non si sa mai ma come andrà veramente.Sono assolutamente convinto che, a differenza delle ultime tre gare, questa non sarà dominata dalle qualifiche, ma dal ritmo gara e dal degrado degli pneumatici. Quindi, ovviamente, si vuole fare una buona qualifica, ma è in gara che dovremo dare il massimo.”