F1, Oscar Piastri: “Macchina in ottime condizioni, domani daremo il massimo”

Mandata in archivio anche la seconda sessione di prove libere che si è disputata sul circuito di Sakhir, in Bahrain. I piloti hanno provato i migliori assetti in vista della gara di domenica. Il più veloce è stato Oscar Piastri che, con la sua McLaren ha fatto segnare il crono di 1.30.505. L’australiano si conferma il più grande nemico del suo compagno di squadra nella lotta per il mondiale.

Seconda posizione proprio per Lando Norris con un distacco di 0.154 dal suo compagno di squadra. Il britannico, ancora una volta, si vede anticipato dal più giovane pilota nonostante un ottimo passo gara. Terza posizione per la Mercedes di George Russell che ha stampato il tempo di 1.31.032. Prestazione a due facce della Ferrari, quarta con Leclerc ed ottava con Hamilton.

In vista della giornata di domani, Oscar Piastri sembra essere molto competitivo e non sarà facile superarlo già nelle qualifiche. Il pilota di Melbourne, al termine delle FP2, ai microfoni di F1 Tv ha dichiarato: “Onestamente sono piuttosto contento, la macchina è sembrata in buone condizioni. Per il caldo è stato totalmente diverso rispetto ai test disputati qui, fa molto più caldo di qualche settimana fa”.

“Sul giro secco siamo molto competitivi. Discreto è anche il long run, ci sono ancora cosa in cui possiamo migliorare ma nel complesso è stata una buona giornata. I segnali ci sono e non siamo lontani da dove vogliamo. Domani ci concentreremo sui dettagli per tirare fuori tutto il potenziale di questa vettura”, ha poi concluso l’australiano.