F1, Max Verstappen preoccupato: “Giornata dura, siamo lenti. C’è tanto da fare”

Un venerdì non semplicissimo per Max Verstappen. Il detentore del titolo si è infatti dovuto accontentare solo della settima posizione nella FP2 del GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana sull’omonimo circuito.

Nello specifico l’olandese, grande trionfatore lo scorso weekend in quel di Suzuka, ha raccolto un gap di +0.825 rispetto alla McLaren di Oscar Piastri, leader in 1.30.505 davanti al compagno di squadra Lando Norris ed alla Mercedes di George Russell. Una volta arrivato in zona mista, il pilota della Red Bull ha commentato quanto fatto.

“È stata una giornata dura, ho faticato a trovare aderenza – ha detto Max Verstappen ai giornalisti presenti – Il bilanciamento della vettura non era pessimo, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. Nel complesso, siamo semplicemente troppo lenti”.

Un telegrafico Verstappen ha infine chiosato: “Siamo lenti non solo sul giro secco, ma anche sulla distanza. Oggi non mi sono divertito troppo, il distacco è davvero ampio“.