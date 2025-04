F1, McLaren apparecchia la doppietta in Bahrain. Ferrari nel gruppo, senza brillare

La prima giornata di prove libere a Sakhir, quarta tappa del Mondiale 2025 di F1, è entrata a far parte dell’album dei ricordi. Un caldo notevole ha accompagnato scuderie e piloti, e nella FP1 le condizioni della pista erano tutt’altro che perfette, con 36°C in aria. Poco grip ed errori a profusione nel corso della sessione, occasione tra l’altro per sei rookie di poter avere un’idea del Circus. È il caso dello svedese Dino Beganovic al volante della Rossa.

Nella FP2, nella sessione serale, i valori si sono espressi e le vetture Papaya hanno fatto capire che qui, dopo le magie di Max Verstappen in Giappone, si vuol vincere, anzi dominare. Lando Norris e Oscar Piastri hanno completato l’uno-due in vetta all’ordine dei tempi, con l’australiano a precedere di 0.154 il britannico, facendo la differenza nel secondo settore del circuito in particolare, lì dove le qualità aerodinamiche della McLaren sono un fattore discriminante.

Ferrari nel gruppo. La Rossa ha introdotto delle novità tecniche sulla SF-25, nel tentativo di dare maggior deportanza alla macchina e aiutare i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e ottavo nell’overall, in termini di guidabilità. Tuttavia, le problematiche con la monoposto sembrano un po’ le solite con una velocità di percorrenza bassa nelle curve medio/lente e instabilità in uscita.

In altre parole, le criticità sono le medesime. È pur vero che la Red Bull di Max Verstappen e le Mercedes sono lì, ma la sensazione è che l’olandese e le vetture di Brackley abbiano ancora tanto da estrarre, mentre nel clan ferrarista siano con tanti dubbi in testa.