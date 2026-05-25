F1, Lando Norris: ” Scelta della partenza sbagliata, contento di aver osato”

Si è conclusa con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Montreal, l’italiano ha condotto una gara intelligente, non prendendo rischi dopo quelli nella Sprint, e firmando il quarto successo consecutivo. Il giovane bolognese allunga ancora nella classifica piloti, complice anche il ritiro del suo compagno di squadra George Russell.

Seconda posizione dietro al classe 2006 per la Ferrari di Lewis Hamilton. Il britannico aveva dato nel corso del weekend la sensazione di essere veloce ed in gara si è confermato, vincendo la battaglia con Max Verstappen, terzo all’arrivo. Notte fonda in casa McLaren che dopo la scelta delle gomme intermedie in partenza, deve anche fare i conti con il ritiro di Lando Norris.

Queste le parole del britannico alla stampa: “Me ne sono reso conto durante il warm-up. Poi ha smesso un po’ di piovere. Col senno di poi, è stata una decisione sbagliata, ma ovviamente è andata bene nel primo giro. Questo mi ha tenuto fuori dai guai. Dietro di me sarebbe potuto succedere qualcosa, e allora sarebbe sembrato molto meglio. Col senno di poi, è stata una scelta sbagliata, ma avevamo buone ragioni per farlo. Sono contento che abbiamo osato fare una scelta e ci siamo buttati. A volte qualcosa semplicemente non va come speri. Impareremo ancora da questo”.

Sul futuro e sul gap della Mercedes ha concluso: “La situazione rimane promettente. È chiaro che hanno ancora un vantaggi. Ma questo è un circuito molto particolare. Monaco è di nuovo tutta un’altra cosa, quindi dobbiamo aspettare di vedere come andranno le cose a Barcellona. Non vedo l’ora. Anche l’anno scorso Monaco è andata bene per noi, ma mi aspetto che la Ferrari conquisti la pole position. La loro velocità nelle curve lente è di gran lunga superiore a quella degli altri”.