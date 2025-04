Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 30 aprile, programma, streaming

L’unica regola è non accontentarsi mai. Oggi, mercoledì 30 aprile, Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno due impegni in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, evento in fase di svolgimento sul ghiaccio canadese di Frediriction. Nello specifico gli azzurri sfideranno prima la Cina (ore 15:00) e, successivamente, il temibile binomio della Svezia.

I Campioni Olimpici fino a questo momento hanno condotto una prima fase di rassegna iridata davvero di alto profilo. Attualmente la formazione tricolore è infatti l’unica a non aver perso neanche una partita incasellando complessivamente sei vittorie e battendo in modo convincente corazzate come il Canada e la Scozia. Esiti che li hanno portati al comando delle operazioni nel Gruppo A.

La giornata comincerà con la disputa contro la Cina, team che ha ottenuto fino ad adesso due vittorie e quattro sconfitte. Decisamente più ostico invece il vìs-a-vìs con gli svedesi detentori del titolo, i quali attualmente vantano un ruolino di marcia caratterizzato da cinque successi ed un K.O.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cina ed Italia-Svezia, partite valida per i Mondiali 2025 di curling doppio misto. I due incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Mercoledì 30 aprile

Ore 15.00 Italia–Cina – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 23.00 Italia-Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport