Curling, Constantini e Mosaner piegano la Danimarca e firmano il poker ai Mondiali

L’Italia del curling non si ferma, batte anche la Danimarca e colleziona la quarta vittoria consecutiva su altrettanti incontri disputati ai Campionati Mondiali 2025 di doppio misto. Sul ghiaccio canadese di Fredericton, la magica coppia azzurra composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha conservato dunque l’imbattibilità nel round robin della rassegna iridata, restando in testa alla classifica del gruppo A insieme a Canada e Scozia.

I campioni olimpici di Pechino 2022, tornati insieme proprio per questo appuntamento dopo oltre tre anni (test fondamentale in vista delle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026), hanno faticato forse più del previsto per sconfiggere i coniugi danesi Henrik e Jasmin Holtermann dopo aver dominato le prime tre partite del girone contro Finlandia, Germania e Corea del Sud.

Italia che si è ritrovata subito ad inseguire nel punteggio, subendo una mano rubata da 2 punti in avvio di match e arrivando al termine del terzo end in svantaggio per 3-1. Il tandem azzurro ha ribaltato la situazione nella quarta mano, anche grazie ad una sensazionale tripla bocciata di Mosaner (nel suo ultimo tiro), mettendo a referto ben 4 punti e presentandosi a metà partita avanti 5-3.

La Danimarca non si è scomposta, continuando a mettere pressione al binomio tricolore con una mano da 2 punti (5-5) al quinto e concedendo un solo punto (6-5 Italia) al sesto end. Nella fase clou del confronto Constantini e Mosaner hanno però archiviato la pratica con due mani rubate consecutive, imponendosi con lo score di 8-5 e facendo un altro piccolo passo avanti in ottica qualificazione ai playoff (avanzano le migliori tre di ogni raggruppamento, con la prima che vola direttamente in semifinale).

RISULTATI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO SETTIMA SESSIONE

Canada vs Paesi Bassi 7-3

Svezia vs Corea del Sud 9-6

Germania vs Cina 7-6

Scozia vs Finlandia 9-2

Italia vs Danimarca 8-5

CLASSIFICA GIRONE A MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

1. Italia, Canada, Scozia 4 vittorie

4. Svezia 3 vittorie

5. Cina, Finlandia 2 vittorie

7. Germania 1 vittoria

8. Danimarca, Corea del Sud, Paesi Bassi 0 vittorie