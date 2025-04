LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ottava sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2025 in programma a Fredericton in Canada. Incontro fondamentale per le sorti di Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo iridato: la formazione azzurra affronterà nella nottata italiana la Svezia, nazione campione in carica nella specialità e favorita per riconfermarsi sul trono mondiale.

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono partiti molto forte in questo cammino iridato, ipotesi non scontata alla vigilia dopo un periodo di appannamento susseguitosi ai fasti olimpici del 2022. L’obiettivo degli azzurri è superare la fase a gironi,e la sfida odierna rappresenta un evento spartiacque per ciò che il futuro porterà in dote alla coppia vincitrice dell’oro olimpico a Pechino.

La Svezia di Anna Hasselborg/Oskar Eriksson ha conquistato il titolo lo scorso anno ed è tra le grandi favorite. Gli scandinavi sono in piena lotta per centrare un posto tra le prime tre classificate nel gruppo A, traguardo minimo per disputare i playoff. Superare l’ostacolo svedese costituirebbe un successo notevole per tutto quel che riguarda il discorso qualificazione, prima di proiettarsi alla sfida conclusiva con i Paesi Bassi.

