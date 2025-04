Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 28 aprile, programma, streaming

Continuare a martellare, continuare a vincere. Perché c’è uno status da confermare ed una superiorità da difendere. Oggi, lunedì 28 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno due partite ai Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, rassegna in fase di svolgimento in Canada, precisamente a Fredericton (Canada). I Campioni olimpici in carica sfideranno prima la Danimarca (ore 15:00) e, successivamente, il Canada (ore 23:00).

Due incontri non di poco conto per i nostri ragazzi, al momento in testa alla classifica del raggruppamento A con tre vittorie su tre incontri disputati, ruolino di marcia condiviso con la Scozia e, appunto, con la compagine canadese. Inutile dire che il confronto con i nordamericani rappresenta il primo, vero stress test per Stefania e Amos, pronti a brillare ancora agli occhi del mondo.

Sicuramente più abbordabile invece la disputa con il binomio nordico, al momento a secco di vittorie e con ben tre K.O all’attivo. Ma nel curling, si sa, non bisogna mai allentare la tensione. Servirà quindi massima concentrazione per poter uscire dal campo con un sorriso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca e Italia-Canada, partite valide per i Mondiali 2025 di curling doppio misto. I due incontri saranno trasmessi in diretta streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale della sfida con la Danimarca. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Lunedì 28 aprile

Ore 15.00 Italia-Danimarca – Diretta streaming su The Curling Channel

Ore 23.00 Canada-Italia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport