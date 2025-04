Curling, Mosaner e Constantini sono tornati! Stoccata da Campioni Olimpici, debutto vincente ai Mondiali

L’Italia ha debuttato con una schiacciante vittoria ai Mondiali 2025 di curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini sono tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dall’apoteosi alle Olimpiadi di Pechino 2022, riuscendo prontamente a fare centro in questo esordio iridato.

Dalla conquista della medaglia d’oro in coppia i due azzurri non si erano più esibiti uno accanto all’altra, ma a dieci mesi dai Giochi di Milano Cortina 2026 si sono ritrovati per provare a inseguire un nuovo risultato di lusso nella rassegna ai cinque cerchi. I nostri portacolori si sono imposti in maniera nitida contro la Finlandia, dettando legge con il perentorio punteggio di 10-3.

L’Italia si è così issata in testa al gruppo A insieme a Scozia, Canada, Cina, Svezia. La vincitrice del raggruppamento accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza classificata disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio alle ore 23.00 italiane per fronteggiare la Germania.

CRONACA ITALIA-FINLANDIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Stefania Constantini e Amos Mosaner, reduci dalle poco brillanti apparizioni ai Mondiali con le rispettive squadre di genere, hanno aperto il confronto mettendo a segno due punti di pregevole frattura. Gli azzurri hanno messo gli avversari con le spalle al muro e hanno strappato la mano nel secondo end, portando a casa altri due punti.

Lotta Immonen e Markus Sipila hanno usufruito del vantaggio del power-play nella terza frazione, ma sono riusciti a portare soltanto una stone a punto (4-1). L’Italia ha continuato a pigiare sull’acceleratore: tre punti di forza nel quarto end, poi ha rubato il martello al ritorno sul ghiaccio per il parziale di 8-1.

I nordici hanno accorciato le distanze con due marcature nella sesta frazione (8-3), ma ormai il vantaggio in favore dei nostri portacolori era nitido e la differenza tecnica tra i due binomi è apparsa nitida. Gli azzurri adottano il power-play (vantaggio che permette di spostare le stone fisse), marcano due punti nel settimo end e chiudono i conti in anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Italia vs Finlandia 10-3

Canada vs Germania 10-5

Scozia vs Paesi Bassi 10-3

Svezia vs Danimarca 5-4

Cina vs Corea del Sud 7-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

1. Italia, Canada, Scozia, Svezia, Cina 1 vittoria

6. Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Corea del Sud 0 vittorie