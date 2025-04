Curling, Constantini e Mosaner firmano il tris ai Mondiali. Corea del Sud ko, Italia in testa al girone

Stefania Constantini e Amos Mosaner proseguono la loro cavalcata ai Mondiali curling di doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada). I Campioni Olimpici di Pechino 2022, tornati a giocare insieme dopo l’apoteosi di tre anni fa ai Giochi, hanno sconfitto la Corea del Sud con il punteggio di 9-4, dopo che ieri avevano regolato Finlandia e Germania con disinvoltura. Gli azzurri hanno dominato l’incontro, dimostrando un’acclarata superiorità tecnica e infilando così il terzo successo consecutivo.

L’Italia conserva la propria imbattibilità in questa rassegna iridata e si conferma in testa alla classifica del gruppo A insieme a Canada e Scozia. La prima classificata si qualificherà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. I nostri portacolori torneranno in scena lunedì 28 aprile per un doppio impegno: alle ore 15.00 contro la Danimarca e alle ore 23.00 contro il Canada, avversario diretto nella lotta per il primato in graduatoria.

CRONACA ITALIA-COREA DEL SUD

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno fatto la differenza in apertura di partita, mettendo a segno quattro punti nel primo end. Kyeongae Kim e Jihoon Seong hanno provato a reagire marcando un punto nella seconda frazione, ma gli azzurri hanno ulteriormente allungato nel terzo parziale (6-1).

Gli asiatici hanno provato a sfruttare il vantaggio del power-play, ma nel quarto end hanno portato a casa soltanto un punto per il parziale 6-2. Al ritorno sul ghiaccio si è consumato un botta e risposta da due punti a testa, l’Italia si è issata sull’8-2 e poi ha chiamato il power-play, che permette di spostare le stone prefissate. La coppia tricolore controlla la situazione, mette a segno un punto e chiude i conti con anticipo.

RISULTATI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Cina vs Paesi Bassi 5-3

Canada vs Svezia 8-6

Finlandia vs Germania 12-6

Scozia vs Danimarca 7-3

Italia vs Corea del Sud 9-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

1. Italia, Canada, Scozia 3 vittorie

4. Cina, Finlandia, Svezia 2 vittorie

7. Danimarca, Germania, Corea del Sud, Paesi Bassi 0 vittorie