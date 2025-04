Curling: Constantini-Mosaner a valanga sulla Germania ai Mondiali doppio misto. Gli azzurri passano 10-3

Amos Mosaner e Stefania Constantini fanno due su due. Gli azzurri hanno sconfitto per 10-3 la Germania in occasione del match valido per i Campionati Mondiali 2025 doppio misto di curling, rassegna attualmente in scena sul ghiaccio canadese di Fredericton, chiudendo i conti con due end di anticipo.

Inizio in grande stile per il binomio dei sogni che, dopo aver marcato due punti tenendo il martello nell’end inaugurale, ruba subito una mano nel secondo atto, portandosi così sul 4-0 ed aumentando il parziale di un’unità anche nel terzo, dove arriva un’altra mano rubata.

Sulla situazione di 5-0 la formazione teutonica si ritrova già quasi spalle al muro. In totale bambola, il duo composto da Joshua Sutor e Pia-Lisa Schnell, non va oltre il singolo timbro alla quarta ripresa, spalancando così la prateria ai nostri ragazzi, i quali ne approfittano intavolando un attacco da manuale che termina con ben cinque pietre lasciate sul ghiaccio. Gli avversari provano quindi a rimanere in partita, ma dopo aver registrato due punti al sesto end, decidono di alzare bandiera bianca concedendo la vittoria alla compagine tricolore.

Domani, domenica 27 aprile, l’Italia affronterà alle ore 19:00 la Corea del Sud per la terza partita del Round Robin.