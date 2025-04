Volley, Trento chiude i conti con Piacenza e vola in finale scudetto. Michieletto stellare

Trento ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-21; 22-25; 25-19; 25-18) nella gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile e ha così chiuso sul 3-0 la serie al meglio delle cinque partite, meritandosi la qualificazione all’atto conclusivo da giocare contro la vincente di Perugia-Civitanova (i Block Devils conducono per 2-1). Dopo due vibrantissime sfide decise al tie-break, questa volta i Campioni d’Italia hanno preso il largo dopo che i Lupi avevano prevalso nel secondo set e hanno così potuto fare festa di fronte al proprio pubblico.

I dolomitici andranno a caccia del sesto tricolore dopo quelli conquistati nel 2008, 2011, 2013, 2015, 2023. Sarà l’undicesima finale di campionato per l’Itas, che si presenterà all’appuntamento da vincitrice della regular season e dunque con la garanzia di giocare gara-1, gara-3 e l’eventuale bella di spareggio tra le mura amiche. Per la formazione di coach Fabio Soli arriva anche la certezza della qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale dopo l’assenza di questa stagione pur avendo alzato al cielo il trofeo dodici mesi fa.

Piacenza esce a testa altissima da questo confronto, ha fatto tremare Trento in più occasioni e ci ha provato fino in fondo: è mancato soltanto un po’ di cinismo nelle fasi caldi dei tie-break delle ultime due partite per cercare di rendere ancora più appetitosa questa serie, chiusa con il massimo scarto, in maniera un po’ bugiarda per quello che si è visto in campo. I biancorossi ora saranno chiamati a sfidare la perdente di Perugia-Civitanova nel testa a testa che metterà in palio l’ultimo pass per la prossima edizione della massima competizione europea.

Prestazione di enorme impatto da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto, autore di 24 punti (2 muri, 4 ace), affiancato in reparto da Daniele Lavia (9 punti). Il regista Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Kamil Rychlicki (18 punti) e il centrale Flavio Resende (17 punti, 3 muri), affiancato in reparto da Jan Kozamernik (7). Tra le fila di Piacenza il migliore è stato il bomber Yuri Romanò (15 punti), 9 punti per il martello Stephen Maar spalleggiato da Efe Mandiraci (9), 8 per il centrale Robertlandy Simon e 5 per Gianluca Galassi.