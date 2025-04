Volley femminile, l’Italia debutta con due amichevoli: svelati avversario e date, inizia la stagione

Sta per incominciare l’intensissima stagione per le Nazionali di volley femminile: dopo la Nations League, che ci terrà compagnia tra maggio e luglio, i riflettori saranno puntati sui Mondiali, che andranno in scena in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. L’Italia ha già mosso i primi passi con un paio di collegiali convocati dal CT Julio Velasco a Milano, ma al Centro Pavesi erano assenti tutte le big poiché ancora impegnate con i rispettivi club.

Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per vedere le stelle del movimento tricolore con indosso la maglia azzurra. Nel frattempo sono state svelate le date delle prime partite delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che saranno impegnate in due amichevoli contro la Germania nell’ambito dei BPER Test Match. Il primo appuntamento è previsto giovedì 8 maggio (ore 20.00) al PalaIgor di Novara, mentre venerdì 9 maggio (ore 17.00) si giocherà all’Allianz Cloud di Milano.

La doppia amichevole avrà luogo pochi giorni dopo la Final Four della Champions League (3-4 maggio a Istanbul), a cui prenderanno parte Conegliano, Milano e Scandicci. Verosimilmente saranno dunque assenti Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Anna Danesi, Elena Pietrini, Ekaterina Antropova, Sarah Fahr, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro. Il primo impegno ufficiale è invece previsto il 4 giugno, quando l’Italia affronterà gli USA a Rio de Janeiro (Brasile) nel primo incontro valido per la Nations League.

CALENDARIO PRIME PARTITE ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2025

Giovedì 8 maggio (ore 20.00): Italia vs Germania, a Novara

Venerdì 9 maggio (ore 17.00): Italia vs Germania, a Milano