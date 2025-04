Calendario finale scudetto volley 2025: Trento attende l’avversaria. Programma, date, tv, streaming

Trento si è qualificata alla finale scudetto di volley maschile, chiudendo per 3-0 la serie con Piacenza. I Campioni d’Europa sono riusciti a imporsi al tie-break nelle prime due durissime partite e poi hanno dettato legge per 3-1 nel terzo confronto di fronte al proprio pubblico, meritandosi così la possibilità di disputare l’undicesimo atto conclusivo della propria storia e di andare a caccia del sesto tricolore, a due anni di distanza dall’ultima gioia.

I dolomitici se la dovranno vedere con la vincente del confronto tra Perugia e Civitanova: i Block Devils conducono per 2-1, dopo non essere riusciti a concretizzare un match-point in gara-3 e ora saranno chiamati a fare visita alla Lube nella rovente partita in programma nel pomeriggio di Pasqua. Trento ha vinto la regular season e dunque è già sicura di avere in proprio favore il fattore campo: i ragazzi di coach Fabio Soli giocheranno in casa gara-1, gara-3 e l’eventuale bella di spareggio.

La finale scudetto di volley maschile incomincerà domenica 27 aprile (ore 18.00), gara-2 si disputerà mercoledì 30 aprile (ore 20.30), mentre gara-3 è prevista domenica 4 maggio (ore 18.00). L’eventuale gara-4 si giocherebbe mercoledì 7 maggio (ore 20.30), mentre l’eventuale bella di spareggio andrebbe in scena domenica 11 maggio (ore 18.00).

Di seguito il calendario dettagliato, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming della finale scudetto di volley maschile con Trento che affronterà la vincente di Perugia-Civitanova. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE SCUDETTO VOLLEY CON TRENTO

Domenica 27 aprile

Ore 18.00 Gara-1, Trento vs Perugia/Civitanova

Mercoledì 30 aprile

Ore 20.30 Gara-2, Perugia/Civitanova vs Trento

Domenica 4 maggio

Ore 18.00 Gara-3, Trento vs Perugia/Civitanova

Mercoledì 7 maggio

Ore 20.30 Eventuale Gara-4, Perugia/Civitanova vs Trento

Domenica 11 maggio

Ore 18.00 Eventuale Gara-5, Trento vs Perugia/Civitanova

PROGRAMMA FINALE SCUDETTO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.