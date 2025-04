Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski nei sedicesimi di finale del torneo di doppio che anima il Masters 1000 di Madrid. Gli azzurri torneranno in scena a diciannove giorio di distanza dalla sconfitta rimediata al primo turno di Montecarlo, quando fece discussione la pallata che lo statunitense Ben Shelton tirò contro Vavassori, il quale ha dichiarato di avere rimediato un’infrazione alla costola.

I nostri portacolori inseguiranno un risultato di rilievo sulla terra rossa della capitale spagnola per dare una svolta a questo momento della stagione che non si sta rivelando brillante dopo un eccellente avvio di annata agonistica, condito dalla finale agli Australian Open e dalla conquista del torneo ATP 500 di Rotterdam.

L’appuntamento è per lunedì 28 aprile, sarà la seconda partita sul Campo 4 a partire dalle ore 11.00: ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra Matteo Arnaldi e il bosniaco Damir Dzumhur, poi toccherà al doppio tricolore. Non ci sono precedenti tra queste coppie, in palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro i vincenti del confronto tra gli statunitensi Harrison/King e gli australiani Ebden/Peers.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 20.40), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI, ATP MADRID

Lunedì 28 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Joe Salisbury/Neal Skupski

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 4, si giocherà Arnaldi-Dzumhur. Al termine toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY-SKUPSKI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.40, per gli abbonati; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato delle reti Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.