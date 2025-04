Andrea Vavassori accusa Shelton: “Mi ha causato un’infrazione alla costola, ha mancato di rispetto”

Andrea Vavassori ha attaccato Ben Shelton in un’intervista rilasciata al Corriere Torino, sostenendo che una pallata dello statunitense durante il primo turno del torneo di doppio al Masters 1000 di Montecarlo gli ha procurato un’infrazione alla costola. L’azzurro, sceso sulla terra rossa del Principato insieme a Simone Bolelli, ha subito la rimonta da parte della coppia composta dall’americano e dall’indiano Bopanna, ma a catturare l’attenzione è stato un colpo del numero 15 del mondo.

Ben Shelton ha infatti tirato addosso all’avversario da distanza ravvicinata per chiudere il punto e dopo l’incontro ha dichiarato: “Questo è il doppio, è tennis non baseball“. Andrea Vavassori ne ha parlato sulle colonne del Corriere Torino: “Nel primo game, mi ha tirato addosso e, da accertamenti successivi, mi ha causato un’infrazione di 1 mm alla sesta costola. Non ho dato subito peso alla cosa ma nel corso della partita ho iniziato a sentire dolore, soprattutto quando ero al servizio“.

Il tennista italiano ha poi proseguito: “In doppio può capitare che si tiri addosso agli avversari, anche se cerco di non farlo, ma non si dovrebbe mai essere poco rispettosi nei confronti di chi è dalla parte opposta della rete. Shelton e Bopanna lo sono stati nei miei confronti, anche con commenti poco simpatici sull’accaduto“.