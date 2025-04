ATP Montecarlo 2025, Bolelli/Vavassori rimontati e sconfitti da Shelton/Bopanna

Si ferma subito il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel tabellone di doppio del Masters 1000 di Montecarlo. La coppia azzurra è stata sconfitta dal duo composto dall’americano Ben Shelton e dall’indiano Rohan Bopanna in tre set con il punteggio di 2-6 7-6 10-7 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco.

Ottimo avvio della coppia azzurra, che trova il break nel secondo gioco con un errore a rete di Bopanna. Bolelli/Vavassori salgono a condurre sul 3-0 e poi anche sul 4-1, riuscendo a tenere un delicatissimo turno di servizio nel settimo gioco al punto secco con la risposta di Shelton che scappa via. Scampato il pericolo il duo italiano trova un altro break nell’ottavo gioco con un fantastico passante di Bolelli, che vale il 6-2 del primo set.

Sulla scia del set vinto, gli azzurri partono bene anche nel secondo, andando a prendersi il break nel quarto gioco con un doppio fallo di Bopanna. Sembra il momento della resa per l’indiano e l’americano, ma incredibilmente nel settimo gioco la coppia italiana ha un passaggio a vuoto e perde il servizio a zero. Bolelli/Vavassori salvano anche una palla break nell’undicesimo gioco e portano il set al tie-break, dove Shelton fa la differenza. Shelton/Bopanna si impongono per 7-4 e conquistano il secondo set.

Nel super tie-break gli azzurri partono malissimo e si trovano sotto per 4-0. Bolelli/Vavassori riescono, però, a rimontare e agguantano la parità sul 5-5. Sul 7-7 arriva un pesantissimo errore di Vavassori a rete, con Shelton/Bopanna che chiudono 10-7 ed accedono ai quarti di finale.