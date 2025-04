Dove vedere Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton in tv, ATP Montecarlo 2025: orario preciso, ordine di gioco, streaming

Inizierà direttamente dal secondo turno il percorso di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, nel Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: martedì 8 aprile gli azzurri affronteranno la coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dallo statunitense Ben Shelton.

Si giocheranno esclusivamente incontri di doppio sul Court 11: non ci sono precedenti tra le due coppie in questione, che si affronteranno nel terzo match di giornata, dopo le sfide Doumbia/Reboul-Galloway/Withrow e De Minaur/Struff-Gonzalez/Molteni.

La sfida tra Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton, del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025

Martedì 8 aprile – Court 11

Dalle ore 11.00

Doumbia/Reboul-Galloway/Withrow

A seguire

De Minaur/Struff-Gonzalez/Molteni

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 3) – Rohan Bopanna/Ben Shelton (India/Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

