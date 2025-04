ATP Montecarlo, Lorenzo Musetti non si arrende ad una giornata storta e batte Bu in rimonta

Con tanta sofferenza, ma anche con tanto cuore e coraggio, Lorenzo Musetti bagna il suo esordio nel Masters 1000 di Montecarlo con una vittoria in rimonta sul cinese Bu Yunchaokete con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo due ore e trentotto minuti di gioco. Una partita complicata, con il cinese, numero 67 del mondo, che ha offerto una prestazione di altissimo livello, mentre Musetti è apparso un po’ troppo nervoso e contratto, riuscendo a liberarsi solo dalla parte finale del secondo set. Nel prossimo turno l’azzurro se la vedrà con il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in due set l’americano Sebastian Korda per 6-3 7-6.

I numeri della partita vedono Musetti chiudere addirittura con 36 vincenti contro i 15 dell’avversario. L’azzurro ha sbagliato anche molto di più, visto che gli errori non forzati sono 45 rispetto ai 35 di Bu. Musetti ah vinto il 71% dei punti quando ha servito la prima ed il 52% con la seconda.

Inizio di partita complicato per Musetti, che appare molto contratto nei primi scambi e concede subito il break al cinese con un brutto errore di dritto. Dall’altra parte Bu non concede assolutamente nulla nei propri turni di servizio, con Musetti che non riesce mai ad arrivare a palla break. Il cinese si prende così il primo set per 6-4 e si porta avanti nel match.

L’avvio di secondo set fa presagire il peggio per Musetti, che perde nuovamente il servizio in apertura dopo una smorzata finita malamente in rete. Nel sesto game il toscano ha due occasioni per il controbreak, ma sulla prima il cinese è bravissimo ad annullarla con una bella palla corta, mentre sulla seconda il back di rovescio dell’azzurro finisce in corridoio. Alla fine il controbreak arriva nell’ottavo game con Bu che mette in rete il dritto. Sembra un set che può scivolare via verso il tie-break ed invece nel dodicesimo gioco arriva un altro break dell’azzurro, che trova una risposta fenomenale di rovescio per chiudere il set sul 7-5.

L’inerzia della partita ora è dalla parte di Musetti, anche se Bu non molla assolutamente nulla e rimane comunque attacco al toscano. Il momento della svolta arriva nel sesto game, con Lorenzo che si procura due palle break e sulla seconda porta l’avversario a sbagliare con il dritto. Una volta preso il vantaggio Musetti non si volta più indietro e va a chiudere un match complicato con il 6-3 del terzo set.