Dedura-Palomero da record: è il primo 2008 a vincere una partita a livello ATP

Nel primo turno del BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Monaco di Baviera, in Germania, fa la storia il padrone di casa tedesco Diego Dedura-Palomero, il quale, entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait del transalpino Gael Monfils, diventa il primo tennista classe 2008 a giocare e vincere un match a livello ATP.

Il 17enne teutonico, infatti, dopo aver ricevuto una wild card per il tabellone cadetto, era stato battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dal kazako Alexander Bublik, ma successivamente essere stato ripescato per il main draw, ed oggi firma il successo approfittando del ritiro del numero 8 del seeding, il canadese Denis Shapovalov, giunto quando il teutonico era in vantaggio per 7-6 (2) 3-0.

Le sue parole al sito dell’ATP dopo la vittoria odierna: “Ho faticato per tutti questi anni ed ora ho appena ricevuto la wild card per le qualificazioni. Ho vinto contro il top 100 Mackenzie McDonald, poi ho perso contro Bublik. Sono stato sfortunato, perché ci sono stati tre lucky loser che sono entrati, ed io ero il quarto. Così ho aspettato tutto il giorno di lunedì, e poi Monfils si è ritirato. Mi ha abbracciato ed è stato così gentile, sono entrato e mi sono detto: ‘Divertiti, segui il pubblico e gioca il tuo miglior tennis’. Non riesco a esprimerlo a parole. Sono così felice in questo momento“.

Il match vinto quest’oggi: “Fuori sei calmo e tutto il resto, ma dentro hai una tempesta. Ci pensi. Cosa succede se vinci? Con il pubblico e tutto il resto, cosa succederà intorno a te? Poi sono rimasto concentrato per tutto il tempo e ho cercato di tenere il servizio nel primo set. Poi nel tie-break si è un po’ fermato, ho vinto il primo punto ed ho visto che era un po’ tirato con il dritto. Ho cercato solo di mandare la palla in campo, di muoverlo e di lottare per ogni punto. Alla fine, ero semplicemente felicissimo“.