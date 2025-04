Nuova bufera scommesse illegali: coinvolti calciatori di Serie A e un tennista di alto livello

Dodici calciatori di Serie A e un tennista di livello internazionale sono indagati per scommesse sui siti illegali. Gli episodi risalgono al 2021-2023 e i PM hanno chiesto l’arresto di cinque persone (non sportivi). Le indagini sono partite da alcune chat presenti sui cellulari di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli e dai loro interrogatori. Sono stati sequestrati un milione e mezzo di euro.

Il movente non sarebbe stato il tentativo di arricchirsi, ma la voglia di riempire il tempo libero durante alcuni ritiri. Le scommesse sono state fatte su altre discipline e i giocatori coinvolti non avrebbero “venduto” i loro incontri. Le somme di denaro sarebbero state riversate a due gestori di piattaforme illegali di scommesse online (Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera) e gli inquirenti ritengono che si sarebbero fatti aiutare da tre amministratori (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini).

Una gioielleria milanese sarebbe stata adoperata come “banca”. La ricostruzione è la seguente: man mano che il debito si faceva oneroso i giocatori venivano indirizzati al negozio affinché pagassero il prezzo di orologi di lusso tramite regolare bonifico, ma l’acquisto restava in negozio e ricevevano l’equivalente credito per scommettere.

La Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano ha eseguito un sequestro di un milione e mezzo di euro disposto dalla gip Lidia Castellucci sui conti della Elysium Group srl. I PM Roberta Amadeo e Paolo Filippini hanno chiesto l’arresto dei tre amministratori del negozio per l’ipotesi di reato di riciclaggio e hanno chiesto i domiciliari per i due gestori delle piattaforme con l’accusa di esercizio abusivo delle scommesse.

Tonali e Fagioli, che hanno scontato pene con la giustizia sportiva, risultano indagati per aver giocato su piattaforme illegali di scommesse e poker (arresto sino a tre mesi e ammenda sino a 500 euro) e per averle pubblicizzate tra altri calciatori. Tra gli indagati figurano i calciatori Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston James Earl McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Adames Hector Junior Firpo e il tennista Mattia Gigante, oltre a una decina di non sportivi. Le conseguenze a livello sportivo possono essere pesanti.