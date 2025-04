Jannik Sinner e il retroscena su Tennis Channel: il n.1 del mondo incontrato in palestra

La prossima settimana Jannik Sinner avrà l’opportunità di tornare ad allenarsi in strutture affiliate con Federazioni e Slam nei suoi allenamenti, in vista del rientro nel massimo circuito internazionale. L’altoatesino avrà a sua disposizione anche sparring-partner tesserati che potranno sostenerlo nel lavoro in campo. Fino al 13 aprile il lavoro affrontato dall’azzurro è stato in larga parte in palestra.

A questo proposito c’è una rivelazione fatta a Tennis Channel dal commentatore Prakash Amritraj, che ha rivelato un retroscena mentre era in onda sul canale internazionale: “È un’altra palestra rispetto a quella dove vado di solito e dove incontro molti tennisti. A un certo punto ho visto questo gentiluomo e gli ho detto ‘Vieni, dammi un abbraccio, non ti vedo da tanto tempo, è bellissimo vederti’“, ha dichiarato Amritraj.

“Ho avuto l’opportunità di vedere che spirito avesse. E sta in un modo meraviglioso, è veramente felice di poter finalmente lasciarsi tutto questo alle spalle per sempre. Mi ha detto ’Sarò pronto al rientro a Roma’“, la chiusura del commentatore di Tennis Channel.

Come aveva già fatto in un’intervista concessa a Sky Sport, Sinner ha dato appuntamento agli Internazionali d’Italia dove ci sarà il suo rientro. Tanta curiosità su quello che sarà il proprio rendimento, in relazione alla lontananza dal ritmo partita da non trascurare su una superficie (terra rossa) che ha sempre creato qualche problema all’azzurro.