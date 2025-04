ATP Barcellona 2025, buona la prima per Alcaraz. Avanti anche Tsitsipas, De Minaur e Fils

Buona la prima per Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Barcellona. Lo spagnolo, fresco vincitore a Montecarlo, ha superato in due set l’americano Ethan Quinn con il punteggio di 6-2 7-6 in un match che si è un po’ complicato nel secondo set per il numero due del mondo. Nel secondo turno Alcaraz affronterà il serbo Laslo Djere, che ha superato il francese Arthur Rinderknech in rimonta per 6-7 6-1 6-2.

Non sbaglia nemmeno Alex de Minaur, che dovrebbe essere l’avversario di Alcaraz nei quarti di finale. L’australiano ha superato brillantemente l’argentino Tomas Martin Etcheverry con un duplice 6-4 e adesso se la vedrà con il britannico Jacob Fearnley, che da lucky loser ha sfruttato le cattive condizioni ieri dello spagnolo Roberto Carballes Baena.

Vincono all’esordio anche Stefanos Tsitsipas e Arthur Fils. Il greco ha dominato contro l’americano Reilly Opelka con un duplice 6-2 e affronterà un altro americano, Sebastian Korda; mentre il francese ha sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-6 6-3 e se la vedrà ancora con un altro spagnolo, Pedro Martinez.

Dopo la semifinale raggiunta a Montecarlo, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina conferma l’ottimo momento e si qualifica per il secondo turno dopo aver sconfitto 6-1 6-4 lo svizzero Stan Wawrinka e adesso incontrerà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero quattro. Esce di scena invece l’americano Frances Tiafoe, battuto dallo spagnolo Jaume Munar per 2-6 7-5 6-1.

RISULTATI ATP BARCELLONA 2025 (15 APRILE)

Baez (Arg) b. Dzumhur (Bih) 6-1 7-5

Fils (Fra) b. Carreno Busta (Esp) 7-6 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Opelka (Usa) 6-2 6-2

Ruud (Nor) b. Galan (Col) 6-4 6-3

Djere (Srb) b. Rinderknech (Fra) 6-7 6-1 6-2

De Minaur (Aus) b. Etcheverry (Arg) 6-4 6-4

Munar (Esp) b. Tiafoe (Usa) 2-6 7-5 6-1

Alcaraz (Esp) b. Quinn (Usa) 6-2 7-6

Khachanov (Rus) b. Norrie (Gbr) 6-7 6-4 6-3

Davidovich Fokina (Esp) b. Wawrinka (Sui) 6-1 6-4