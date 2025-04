Dalla MotoGP al ciclismo: Aleix Espargarò si qualifica per i Mondiali gravel 2025!

Aleix Espargaró, dopo essere stato ingaggiato dalla Lidl-Trek nel dicembre 2024, sabato 29 marzo ha gareggiato per la prima volta nelle UCI Gravel World Series 114, nella prova di 124 km da Elvas (Portogallo) a Badajoz (Spagna).

Il pilota iberico, vestiti i panni del ciclista, si è classificato settimo, un piazzamento che gli ha garantito la qualificazione ai Mondiali 2025 di gravel, che però non si disputeranno a Nizza, dato che la località transalpina ha ritirato la propria candidatura per l’organizzazione dell’evento.

L’annuncio della qualificazione è giunta dallo stesso Espargaró, che su Instagram ha scritto: “Andare in bici è divertente! Nonostante abbia poca esperienza con la bici da gravel, ed abbia provato la checkmate per la prima volta soltanto ieri, mi sono divertito molto ed ho avuto buone gambe per finire al settimo posto nella mia prima Coppa del Mondo e qualificarmi per i Mondiali di Gravel“.