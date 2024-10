Mathieu van der Poel nella storia: l’olandese vince i Mondiali di Gravel

La reazione del fuoriclasse. Dopo non essere riuscito a difendere il titolo mondiale di ciclismo su strada a Zurigo (Svizzera), per via di un sontuoso Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel ha trovato il modo per regalarsi un sorriso quest’oggi. L’asso dei Paesi Bassi ha fatto vedere di che pasta è fatto nei Mondiali di gravel che si sono tenuti a Lovanio (Belgio).

Van der Poel ha dominato la scena e piegato la resistenza dei suoi rivali che hanno cercato in tutti i modi di tenere il ritmo indiavolato imposto dall’oranje sugli sterrati fiamminghi. L’ultimo a cedere alla progressione dell’corridore neerlandese è stato il compagno di fuga, il belga Florian Vermeersch, giunto al traguardo con un ritardo di 1:03.

Una top-5 completata dagli altri belgi Quinten Hermans, Jesper Stuyven e Gianni Vermeersch (+3:47), settimo lo sloveno Matej Mohorič con il medesimo distacco, preceduto anche dal britannico Connor Swift (6°). Un’affermazione dai connotati storici dal momento che van der Poel è stato in grado di conquistare l’oro iridato anche di questa specialità.

Dopo aver messo il metallo più pregiato al collo delle rassegne del ciclocross in ben sei circostanze e aver vestito la maglia iridata dopo il trionfo nella corsa in linea su strada a Glasgow nel 2023, il campione nativo di Kapellen ha messo in bacheca anche questo titolo, facendo la storia, ricordando comunque il bronzo conquistato a Zurigo.