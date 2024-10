Ciclismo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Gravel: spiccano Persico e Oss

I Mondiali 2024 di Gravel andranno in scena a Leuven (Belgio) nel fine settimana del 5-6 ottobre: sabato spazio alla prova femminile (via alle ore 12.00, sulla distanza di 135 km) e domenica la gara maschile (partenza sempre alle ore 12.00, ma sulla lunghezza di 182 chilometri). Si preannuncia grande spettacolo nelle Fiandre, dove si disputerà la rassegna iridata di questa specialità ciclistica, in grande espansione vista la sempre più rilevante diffusione di questo modello di biciclette.

L’Italia sarà presente all’appuntamento con undici atleti (sette donne e quattro uomini), a dodici mesi di distanza dalla medaglia d’argento conquistata da Silvia Persico tra le elite. La stessa Persico sarà ancora della partita insieme ad altre big come Elena Cecchini, Alice Maria Arzuffi e Soraya Paladin, mentre Daniel Oss sarà il punto di riferimento tra gli uomini, dove è preannunciato il fuoriclasse olandese Mathieu van der Poel. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali di Gravel.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI GRAVEL

UOMINI

Filippo Agostinacchio

Mattia De Marchi

Daniel Oss

Matteo Zurlo

DONNE

Alice Maria Arzuffi

Letizia Borghesi

Elena Cecchini

Barbara Guarischi

Soraya Paladin

Silvia Persico

Asia Zontone