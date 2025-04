Quando inizia il Giro d’Italia 2025? Le date delle 21 tappe

Il Giro d’Italia 2025 è stato presentato ufficialmente lo scorso 13 gennaio: la Corsa Rosa andrà in scena dal 9 maggio all’1 giugno. Si partirà dall’Albania, per la precisione da Durazzo, mentre la conclusione è prevista a Roma, in ossequio al Giubileo.

Saranno 21 le tappe, a cui si aggiungeranno tre giorni di riposo, previsti tutti di lunedì. Dopo la prima tappa in linea in Albania, ci saranno una cronometro a Tirana ed un’altra frazione con arrivo a Valona. Al rientro in Italia, dopo il primo giorno di riposo in Puglia, si ripartirà da Alberobello, mentre il giorno successivo si arriverà a Matera.

Seguirà una frazione con partenza da Potenza e traguardo a Napoli, mentre il primo arrivo in salita sarà situato in Abruzzo, a Tagliacozzo. La prima settimana si chiuderà con la frazione Gubbio-Siena, mentre dopo il secondo giorno di riposo si riprenderà con la cronometro Lucca-Pisa.

Nella seconda settimana con si arriverà a Vicenza, poi ci sarà lo sconfinamento in Slovenia, a Nova Gorica, con successivo arrivo ad Asiago. Nella settimana conclusiva previsto un arrivo a Bormio, seguito dal traguardo a Cesano Maderno, e ci sarà il passaggio sul Mortirolo.

Si correrà anche una tappa con partenza da Biella ed arrivo in Val d’Aosta, con una frazione che prevede passaggi su Sestriere, Col de Lys e Colle delle Finestre. Dal Sestriere, località d’arrivo della 20ma tappa, lungo trasferimento infine per affrontare la frazione conclusiva, prevista a Roma per omaggiare il Giubileo.

TAPPE GIRO D’ITALIA 2025

1 Ven. 09/05/2025 Durazzo (Durrës) – Tirana (Tiranë) 160 km

2 Sab. 10/05/2025 Tirana (Tiranë) – Tirana (Tiranë) TUDOR ITT 13,7 km

3 Dom. 11/05/2025 Valona (Vlorë) – Valona (Vlorë) 160 km

4 Mar. 13/05/2025 Alberobello (Pietramadre) – Lecce 187 km

5 Mer. 14/05/2025 Ceglie Messapica – Matera 145 km

6 Gio. 15/05/2025 Potenza – Napoli 226 km

7 Ven. 16/05/2025 Castel di Sangro – Tagliacozzo 168 km

8 Sab. 17/05/2025 Giulianova – Castelraimondo 197 km

9 Dom. 18/05/2025 Gubbio – Siena 181 km

10 Mar. 20/05/2025 Lucca – Pisa TUDOR ITT 28,6 km

11 Mer. 21/05/2025 Viareggio – Castelnovo ne’ Monti 185 km

12 Gio. 22/05/2025 Modena – Viadana (Oglio-Po) 172 km

13 Ven. 23/05/2025 Rovigo – Vicenza 180 km

14 Sab. 24/05/2025 Treviso – Nova Gorica/Gorizia 186 km

15 Dom. 25/05/2025 Fiume Veneto – Asiago 214 km

16 Mar. 27/05/2025 Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico) 199 km

17 Mer. 28/05/2025 San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) – Bormio 154 km

18 Gio. 29/05/2025 Morbegno – Cesano Maderno 144 km

19 Ven. 30/05/2025 Biella – Champoluc 166 km

20 Sab. 31/05/2025 Verrès – Sestrière (Vialattea) 203 km

21 Dom. 01/06/2025 Roma – Roma 141 km