Ciclismo, Elisa Longo Borghini: “Ci tenevo a vincere per la squadra. Mondiali gravel? Non mi interessano”

Elisa Longo Borghini ha concluso a braccia alzate al Giro dell’Emilia 2024: una bellissima vittoria per la campionessa italiana sul San Luca in una delle ultime corse con la maglia della Lidl-Trek prima di passare l’anno prossimo alla UAE Team ADQ.

L’azzurra ha parlato a fine gara intervistata da Tita Ruggeri di InBici, raccontando tutte le sue sensazioni e le emozioni dopo la vittoria: “Oggi è stata una corsa bella, anche se purtroppo con un po’ di pioggia, avrei preferito un po’ di sole dopo tutta la pioggia di Zurigo. E’ sempre bello correre in Italia con la maglia da campionessa italiana, ci tenevo a fare bene proprio perché indosso la maglia da campionessa italiana Lidl-Trek, ci tenevo a vincere, sapevo che Luca era qui e ha esplicitamente chiesto a tutta la squadra non di partecipare o di divertirsi, ma di vincere”.

Una stagione che sta per giungere al termine, ma è stata decisamente dispendiosa: “Mi sono sentita bene, anche se ammetto che comincio a sentire la fatica di tutta la stagione, visto che è iniziata a febbraio e si concluderà tra una settimana. Il conto alla rovescia è iniziato, però sono pronta a dare il mio supporto alla squadra anche nelle gare successive. Fino al 13 ottobre correrò con la Lidl-Trek e sono molto fiera di farlo, poi dal 31 dicembre indosserò questa nuova casacca (quella dell’UAE, ndr)”.

Sulle vittorie di questa stagione: “La prima vittoria di questa stagione è stata la più bella (al Giro delle Fiandre, ndr), qui ho colto l’occasione allungando in discesa, visto che di solito si attacca sullo strappo del San Luca. Come ho detto ci tenevo a fare bene perché era l’ultima gara con Teutenberg e una delle ultime corse con Lidl-Trek in Italia. Mondiali Gravel? Non mi interessa che ci siano le big, francamente sono contenta di aver corso il Giro dell’Emilia“.