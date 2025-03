Da quando non perdeva Conegliano? Data dell’ultima sconfitta, vittorie di fila e record del mondo

Conegliano ha perso. Tre semplici parole accostate in questo ordine non si vedevano dal 17 aprile 2024, quando la corazzata veneta venne battuta da Scandicci al tie-break in occasione della gara-1 della finale scudetto. Da quel momento in poi nessuno era più riuscito a fermare le formidabili Pantere che in undici mesi e mezzo hanno conquistato Champions League, Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, infilando addirittura 50 vittorie consecutive.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli avevano addosso l’aurea dell’imbattibilità: quattro successi nella scorsa stagione (tre nell’atto conclusivo per il tricolore e poi la finale della massima competizione continentale) e quarantasei in quella in corso (29 in Serie A1 tra i 26 in regular season e i 3 nei playoff, 8 in Champions League, 5 al Mondiale per Club, 3 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana). Novara ha firmato l’impresa, tramortendo l’Imoco con un secco 2-0 nella gara-2 della semifinale scudetto.

Conegliano è rimasta molto lontana dal record mondiale di vittorie consecutive in campo professionistico, che è detenuto proprio dalla società veneta con 76 affermazioni fatte registrare tra il 12 dicembre 2019 e il 1° dicembre 2021. Le Pantere proveranno a rialzarsi nella gara-3 in programma domenica 6 aprile (ore 15.20), ma a questo punto Novara ha tutte le carte in regola per credere nel grande colpaccio in questa serie al meglio delle cinque partite.