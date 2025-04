WTA Stoccarda 2025, Jasmine Paolini: “Collaborazione con Marc Lopez nata per caso”

Jasmine Paolini ha vinto i primi due incontri disputati nel WTA 500 di Stoccarda, il primo torneo dopo la fine della lunga collaborazione con Renzo Furlan: inizia al meglio il rapporto di lavoro con il nuovo tecnico, Marc Lopez, già presente in Germania, del quale l’italiana ha parlato a SuperTennis.

L’inizio del nuovo sodalizio tecnico: “L’idea di lavorare con Marc Lopez è nata un po’ per caso. Ci stiamo conoscendo, cerchiamo di parlare molto. Questo è il primo torneo in cui mi vede dal vivo e non è semplice. Sono contenta comunque di come è iniziata la collaborazione, poi vedremo come andrà. Non so cosa aspettarmi, ma per ora va bene“.

La prossima avversaria sarà la statunitense Coco Gauff: “Con lei ci conosciamo bene, mi sono allenata con lei spesso negli ultimi sei mesi. È una giocatrice davvero tosta, può giocare davvero molto bene. La sua palla è molto potente, sicuramente devo cercare di essere aggressiva, di controllare il punto, ma non sarà facile, perché serve bene, si muove bene, risponde bene, per me è una giocatrice molto completa. Dovrò essere concentrata, giocare in modo aggressivo ed essere presente su ogni punto“.