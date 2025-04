Cobolli/Musetti-Mektic/Venus oggi, ATP Madrid 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti scendono nuovamente in campo per affrontare il match valevole per gli ottavi di finale del torneo di doppio del torneo ATP di Madrid, quarto Master 1000 stagionale e secondo sulla terra battuta. Il duo azzurro ha brillato all’esordio superando i francesi Doumbia/Reboul al match tie-break.

Il livello della sfida si alza ulteriormente per i due giocatori italiani. Per passare il turno ed entrare tra le migliori otto coppie i nostri portacolori dovranno infatti superare l’impegnativo esame rappresentato dalla coppia Nikola Mektic/ Michael Venus, testa di serie numero sei del tabellone.

Il match odierno sarà la quinta ed ultima partita sul Campo 6 a partire dalle ore 12.00. Non ci sono precedenti tra queste coppie, in palio la qualificazione ai quarti di finale da disputare contro la coppia che uscirà vincitrice dalla zona di tabellone presieduta dalle teste di serie numero uno Arevalo/Pavic.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 20.40), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS, ATP MADRID

Martedì 29 aprile

Quinto match, sul campo 6, dalle ore 12.00 Flavio Cobolli/Lorenzo Musetti vs Nikola Mektic/Michael Venus

PROGRAMMA COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.40, per gli abbonati; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato delle reti Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.