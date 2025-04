ATP Madrid, Matteo Berrettini e il giorno di riposo extra. Ma resta l’ipotesi del forfait con Draper

Matteo Berrettini avrà a disposizione una giornata di riposo supplementare in vista del match di terzo turno contro il n.6 al mondo Jack Draper al Masters 1000 di Madrid 2025. Il massiccio blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e alcune aree della Francia meridionale ha provocato infatti la sospensione del programma odierno alla Caja Magica e la cancellazione di tutti gli incontri previsti oggi.

Tra i tanti match che si sarebbero dovuti disputare nel pomeriggio o nella sessione serale c’è anche quello del tennista romano, il quale potrà dunque usufruire di una giornata extra di pausa dopo i problemi fisici evidenziati al debutto nel torneo. Lo scorso sabato Berrettini si era imposto sullo statunitense Marcos Giron per 6-1 al terzo, richiedendo però un Medical Timeout a causa di un fastidio all’altezza degli addominali.

L’azzurro, pur giocando con il freno a mano tirato soprattutto al servizio, ha superato il turno destando però non poco preoccupazione per il prosieguo della sua avventura nella capitale spagnola. Saranno sufficienti tre giorni di riposo per poter scendere regolarmente in campo contro Draper oppure il 29enne italiano opterà per il forfait? Difficile dirlo, ma il rinvio a domani potrebbe aiutarlo in tal senso.

Il numero 31 del ranking dovrà fare le opportune valutazioni in base all’eventuale dolore che sentirà domattina, con la priorità di non peggiorare il suo infortunio rischiando così di mettere a repentaglio la sua partecipazione “competitiva” ai prossimi eventi in calendario: Internazionali d’Italia (nella sua Roma), Roland Garros e soprattutto la stagione sull’erba.