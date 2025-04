ATP Madrid, Matteo Arnaldi supera l’esame di maturità e accede agli ottavi di prepotenza!

Matteo Arnaldi supera brillantemente l’esame di maturità nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid e stacca il biglietto per gli ottavi di finale. Dopo la vittoria con Djokovic, c’era grande attesa per la sfida con il bosniaco Damir Dzumhur, numero 63 del mondo, ed il ligure non ha sbagliato nulla, chiudendo in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Una vittoria decisamente convincente quella di Arnaldi, che adesso ha comunque un’altra bella occasione agli ottavi di finale. Infatti il ligure affronterà il vincente del match tra l’americano Frances Tiafoe ed il francese Alexandre Muller. In ogni caso sarà una sfida alla portata dell’azzurro, che può ambire a raggiungere i quarti.

Dopo un avvio equilibrato, la prima scossa nella partita arriva nel quinto gioco con Arnaldi che si trova ad affrontare due palle break. Il ligure riesce ad annullarle entrambe con la prima di servizio, mentre nel game successivo è Dzumhur a cancellarne una con un bel dritto sulla riga. Nell’ottavo game Arnaldi si procura altre due palle break (complice anche un doppio fallo del bosniaco) e sfrutta subito la prima con una splendida risposta di dritto. Il primo set se lo prende l’azzurro per 6-3.

Sulla scia del set vinto, Arnaldi comincia benissimo il secondo set, trovando il break in apertura dopo un rovescio in corridoio di Dzumhur. Nel quarto gioco il bosniaco ha una palla del controbreak, ma mette fuori di pochissimo il suo recupero dopo la smorzata di Arnaldi. Sul 3-2 per l’azzurro c’è stato un improvviso blackout elettrico in tutta la Caja Mágica di Madrid, che ha portato non solo all’impossibilità di trasmettere il match in tv, ma anche al non utilizzo della tecnologia in campo con il giudice arbitro che si è messo anche a fare da giudice di linea. Arnaldi è comunque riuscito a mantenere il break di vantaggio, andando a chiudere sul 6-4 e qualificandosi per gli ottavi di finale.