Musetti-Tsitsipas a rischio rinvio? C’è l’ipotesi che la partita non si svolga: programma in netto ritardo

Gravi ritardi a Madrid, dovuti al blackout che interessa Spagna e parte di Francia e Portogallo: sospeso il gioco nei tabelloni ATP Masters 1000 e WTA 1000 di tennis. Si sono completati soltanto i primi match in programma su alcuni campi, poi il gioco è stato sospeso. A rischio rinvio il resto della giornata: secondo quanto scritto da Repubblica, infatti, ci vorrebbero dalle 6 alle 10 ore per ritorno alla normalità.

Il problema è su vasta scala, e la fornitura di energia elettrica non sarà ripristinata a breve: il match tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas è il quarto sul Manolo Santana Stadium ed era in programma non prima delle ore 20.00, ma al momento non si è ancora completato il primo incontro, tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il britannico Jacob Fearnley.

Il match è stato interrotto sul 6-4 5-4 per Dimitrov, con Fearnley che andrà a servire per restare nel match alla ripresa del gioco. Il programma, in caso di rinvio completo della giornata, rischia di subire pesanti problemi per quanto concerne la giornata di domani.

Da programma del torneo, infatti, domani sono previsti i primi due quarti di finale femminile e tutti gli ottavi di finale maschili, nonché diversi incontri di doppio: molti dei tennisti che dovrebbero giocare oggi, dunque, sarebbero costretti a giocare due match domani.