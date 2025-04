Civitanova-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-2, programma, streaming

Oggi sabato 12 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite, accede all’atto conclusivo la formazione che vincerà tre incontri. La compagine umbra si è imposta con uno schiacciante 3-0 nella gara-1 andata in scena settimana scorsa di fronte al proprio pubblico e ora cercherà di espugnare l’Eurosuole Forum per portarsi a un solo successo dalla finale che assegnerà il tricolore.

La Lube proverà a invertire la rotta sfruttando il calore del proprio pubblico in una partita che potrebbe davvero indirizzare l’intero confronto. Si fronteggiano la seconda e la terza forza della regular season, i Block Devils saranno sempre i favoriti ma potrebbe succedere davvero di tutto in un testa a testa ormai diventato davvero tradizionale per la pallavolo italiana. A trascinare Perugia saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi.

Civitanova farà particolare affidamento sul bomber Adis Lagumdzija, sui martelli Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov sotto la regia di Mattia Boninfante, mentre il libero sarà la novità Francesco Bisotto che sta sostituendo l’infortunato Fabio Balaso. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-PERUGIA VOLLEY OGGI

Sabato 12 aprile

Ore 18.00 Semifinale playoff scudetto, gara-2: Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-PERUGIAVOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.