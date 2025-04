Volley femminile, Milano rimonta Scandicci e si regala la finale scudetto! Egonu vince il duello con Antropova

Milano ha sconfitto Scandicci per 3-1 (16-25; 25-22; 25-22; 25-17) nella gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile e ha così chiuso la serie per 3-0. Le meneghine hanno subito la verve delle toscane nel primo set giocato di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, ma hanno ripreso prontamente fiducia: secondo parziale dominato fino al 20-14, prima di subire un clamoroso rientro delle ospiti (22-21); terza frazione lottata punto a punto fino al 16-15, poi il perentorio allungo fino al 24-20 salvo un brivido nel finale.

In vantaggio per 2-1 le ragazze di coach Stefano Lavarini avevano bisogno di un altro set per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore: allungo perentorio nel cuore centrale del quarto parziale (a 11-10 a 16-11), altra gestione del tentativo di rientro della Savino Del Bene (18-16) e successo che vale l’approdo alla finale di questi playoff. Milano se la dovrà vedere contro la vincente di Conegliano-Novara (le Pantere conducono per 2-1, mercoledì sera si giocherà gara-4 al PalaIgor).

Il sodalizio della Presidente Alessandra Marzari disputerà la serie conclusiva per la terza volta nella propria storia e inseguirà il primo scudetto dopo aver perso nel 2022 e nel 2023 sempre contro Conegliano, prima per 3-1 e poi per 3-2. Ora ci sarà un po’ di riposo per la Numia, che tra l’altro si è garantita anche la qualificazione alla prossima Champions League, mentre Scandicci non è riuscita a replicare la finale raggiunta lo scorso anno e ora si concentrerà sulla Final Four della massima competizione europea.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Paola Egonu (25 punti, 3 muri) sotto la regia di Alessia Orro (8 punti, 4 muri), in doppia cifra anche le schiacciatrici Myriam Sylla (12 punti, 2 muri) ed Helena Cazaute (11) e la centrale Anna Danesi (11 punti, 5 muri), affiancata in reparto da Hena Kurtagic (6). Egonu ha prevalso nel duello con la bomber Ekaterina Antropova, che ha messo a segno 20 punti (3 muri, 2 ace). Tra le fila di Scandicci sono andate in doppia cifra anche Linda Nwakalor (14) e Camilla Mingardi (11).